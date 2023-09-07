طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض

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وثق مقطع فيديو متداول طفلاً يحمل أخته التي كانت حافية القدمين، على ظهره خوفًا عليها من حرارة الأرض.
وكان الطفل يقطع الشارع على ما يبدو وسط النهار بينما كانت الشمس ملتهبة، فقام بحمل أخته على ظهره حتى لا تتأذى قدماها عقب خروجها من المنزل بدون حذاء.
وحظي المقطع بتفاعل وإعجاب من قبل رواد منصة إكس، الذين أشادوا بموقف الأخ تجاه أخته، فنعم الأخ ونعم السند.
وقال أحد المعلقين على الفيديو: الأخوة هي من أقوى روابط الحب والحماية في هذه الحياة، في هذا المقطع يتجلى جمال الرعاية والتضحية، الأخوة هم الدعامات التي تستند اليها العائلة وتزدهر بالمحبة والاحترام المتبادل.
وأضافت نورة: يازين لطافة الأطفال وبراءتهم، وتابعت أخرى: سبحان اللي رزقه الحنيه من هالعمر، وعلقت هدى: وتجي واحدة عقلها مقفل تقول الأخ مو حنون ولا هو سند.