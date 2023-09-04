طفل يخنق نفسه بزجاج السيارة أمام والدته

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاب فلسطيني تمكن من إنقاذ طفل في مدينة الخليل بفلسطين، من موت محقق في اللحظة الأخيرة.

علقت رأسه بنافذة

وأظهر المقطع المتداول طفلًا علق رأسه بنافذة السيارة، وكاد أن يختنق، وداخل السيارة تظهر والدة الطفل وهي تحاول يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة، إلا أنها فشلت في ذلك.

وخلال الفيديو، لاحظ الشاب الموقف، فأسرع لمساعدتها وقام بتكسير الزجاج، وإنزال الطفل عن النافذة.

وحظي المقطع بإعجاب رواد التواصل، الذين أشادوا بشجاعة الشاب، وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.