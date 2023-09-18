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في موسم 2023/ 2024

طلائع الجيش يفتتح الدوري المصري بثنائية في البنك الأهلي

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
طلائع الجيش يفتتح الدوري المصري بثنائية في البنك الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش في تحقيق فوز ثمين في افتتاح الدوري المصري موسم 2023/ 2024 على حساب ضيفه البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى.

وسجل اللاعبان يسري وحيد وعبدالرحمن أسامة هدفي طلائع الجيش في الدقيقتين الـ 63 والـ 88.

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وبعد نهاية المباراة، حقق طلائع الجيش أول 3 نقاط في الدوري المحلي في مصر.

مباريات الثلاثاء في الدوري المصري

وتُستكمل غدًا مباريات الجولة الأولى من الدوري بإقامة مباراتي زد إف سي ضد الإسماعيلي في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي تمام السابعة يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي في السابعة مساءً.

وبعد غدٍ، يلعب الداخلية ضد إنبي، والمقاولون العرب ضد بلدية المحلة، وسموحة ضد الجونة.

وكانت رابطة الأندية المصرية، كشفت عن قيمة المكافأة المالية لـ بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وسينال الفريق الفائز باللقب 5 ملايين جنيه مصري، كما أن كل فريق سيشارك في البطولة سيحصد مليون جنيه ولكن بعد انتهاء الموسم.

وبدأ الدوري بشكله المعتاد وهو مواجهة الفرق لبعضها البعض بنظام الذهاب والإياب بدلًا من إقامة المسابقة بنظام الدور الواحد.

وفاز الأهلي، بلقب الدوري في مصر موسم 2022/ 2023 للمرة الـ 43 في تاريخه برصيد 83 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي بيراميدز الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء نادي الزمالك ثالثًا برصيد 60 نقطة، فيوتشر رابعًا برصيد 58 نقطة.

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