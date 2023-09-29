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أثناء زيارته لهم في حفل اليوم الوطني

طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد يعبر عن الحب والوفاء، استقبل طلاب إحدى المدارس الابتدائية في منطقة جازان، معلمهم المتقاعد ياسين رفاعي بالتهليل والأحضان والقبلات.

استقبال المعلم بكل فرح

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، الطلاب وهم يستقبلون معلمهم المتقاعد ياسين رفاعي باحتفاء وفرح أثناء زيارته للمدرسة في حفل اليوم الوطني الـ93 الذي أقامته المدرسة.

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وظهر الطلاب وهم يحضنون مدرسهم بكل فرح لمجيئه إليهم في احتفالية اليوم الوطني وكأن العيد أصبح عيدين.

محبة وأخلاق

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع الفيديو، مشيدين بهذا الاستقبال الجميل الذي ينم عن محبة الطلاب لأستاذهم الذي يبدو أنه كان رجلًا محبًّا لعمله ولطلابه.

وقال أيمن سالم: “يستاهل الصديق والأخ الكبير الأستاذ ياسين الرفاعي من أطيب وأنقى الناس الذين عرفتهم.. رجل يحمل أخلاق عالية وحب يزرعه في كل من يعرفه ومن لا يعرفه.. الله يحفظه ويطول بعمره وفاقد الجلسة في عشته المقدسة”.

وأضاف إبراهيم الرفاعي: “يستاهل أ. ياسين كل الحب من جميع من حوله.. محبوب من كل من يعرفه.. وفقه الله وحفظه وسدد خطاه”.

ولفت أبو أنس: “الأستاذ ياسين محبوب الجميع بلا استثناء. أحب طلابه فأحبوه وأحبه الكل”.

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