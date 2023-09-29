جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر 2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023 طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena تدريب روبوت الدردشة الجديد من ميتا على منشورات فيسبوك وإنستجرام القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب سعود بن طلال يتفقد مشاريع شركة المياه الوطنية بالأحساء
في مشهد يعبر عن الحب والوفاء، استقبل طلاب إحدى المدارس الابتدائية في منطقة جازان، معلمهم المتقاعد ياسين رفاعي بالتهليل والأحضان والقبلات.
ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، الطلاب وهم يستقبلون معلمهم المتقاعد ياسين رفاعي باحتفاء وفرح أثناء زيارته للمدرسة في حفل اليوم الوطني الـ93 الذي أقامته المدرسة.
وظهر الطلاب وهم يحضنون مدرسهم بكل فرح لمجيئه إليهم في احتفالية اليوم الوطني وكأن العيد أصبح عيدين.
وتفاعل رواد منصة “إكس” مع الفيديو، مشيدين بهذا الاستقبال الجميل الذي ينم عن محبة الطلاب لأستاذهم الذي يبدو أنه كان رجلًا محبًّا لعمله ولطلابه.
وقال أيمن سالم: “يستاهل الصديق والأخ الكبير الأستاذ ياسين الرفاعي من أطيب وأنقى الناس الذين عرفتهم.. رجل يحمل أخلاق عالية وحب يزرعه في كل من يعرفه ومن لا يعرفه.. الله يحفظه ويطول بعمره وفاقد الجلسة في عشته المقدسة”.
وأضاف إبراهيم الرفاعي: “يستاهل أ. ياسين كل الحب من جميع من حوله.. محبوب من كل من يعرفه.. وفقه الله وحفظه وسدد خطاه”.
ولفت أبو أنس: “الأستاذ ياسين محبوب الجميع بلا استثناء. أحب طلابه فأحبوه وأحبه الكل”.
فيديو متداول لطلاب أحد مدارس #جازان وهم يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وفرح أثناء زيارته للمدرسة في حفل #اليوم_الوطني pic.twitter.com/o7G6KpjLXS
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2023