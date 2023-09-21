طوابير أمام متاجر أبل في دبي لشراء آيفون 15

تجمع عدد كبير من المشترين أمام متاجر أبل في دبي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس؛ وذلك للحصول على هاتف آيفون 15، من متجر أبل في مول الإمارات.

هواتف جديدة

وبحسب وسائل الإعلام، تتميز الهواتف الجديدة بالعديد من المميزات مثل نظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعًا، إضافة لتميز فئة البرو بعدسة التقريب البيريسكوب، علاوة على جسم الجهاز المصنوع من التيتانيوم، والذي يجعله أكثر تحملًا وأخف وزنًا.

وتبدأ أسعار آيفون 15 العادي من 3999 لأقل فئة، بينما تبدأ أسعار فئة البرو من 4299.

وبدأ أمن المول، بعد تزايد الأعداد، في تنظيم الصفوف، وتوزيعهم بشكل طولي؛ لمنع التكدس وتسهيل مرور زوار المركز التجاري.