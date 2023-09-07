طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة

نوهت شركة طيران ناس، إلى أن الرحلة رقم XY622 هبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون؛ لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.

وأشارت الشركة، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن فريق طيران ناس يقوم حاليًّا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين.