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بعد اختفاء اللون الأخضر

ظاهرة جديدة تُرعب المصريين على شواطئ بورسعيد

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
ظاهرة جديدة تُرعب المصريين على شواطئ بورسعيد
المواطن - فريق التحرير

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تداول المصطافون صورًا تكشف ظهور كتل ورغاوٍ بيضاء اللون على شاطئ بور سعيد المطل على البحر الأبيض المتوسط في مصر، معبرين عن انزعاجهم منها.

اللون الأخضر

وبعد اختفاء اللون الأخضر الذي كان يغزو شاطئ مدينة بور سعيد شمال مصر الأسبوع الماضي، اكتسى الشاطئ مجددًا بكتل بيضاء أزعجت المصطافين.

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وتكشف الصور ظهور كتل ورغاوٍ بيضاء اللون على شاطئ بور سعيد المطل على البحر الأبيض المتوسط، حيث عبر المصطافون عن انزعاجهم منها خاصة أنها تأتي بعد أيام من ظهور لون أخضر بشواطئ المحافظة تبين لاحقًا أنها تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي عميد كلية العلوم جامعة بور سعيد: إن هذه الكتل تسمى بزبد البحر، وأن الظاهرة في حدودها الطبيعية الآمنة.

وأضاف أن سبب الظاهرة يرجع إلى أن البحر يقوم بتنظيف نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج يتم قذف بعض الرغاوي الطافية نحو رمال الشاطئ، موضحًا أنه لوحظ أن زبد البحر أبيض اللون ودون رائحة دلالة على عدم وجود ملوثات؛ ولذا فإن وجود المادة العضوية وهي الدهون ربما ترجع لأن الوقت الحالي هو موسم صيد أسماك السردين بكثرة، بحسب العربية.

ظاهرة طبيعية

من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بالكلية أن هذه الظاهرة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة ما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جدًّا، ولكنها تمتد أحيانًا لمسافة خمسين كيلومترًا، مضيفًا أن هذه الكتل تتكون من تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة بما في ذلك البروتينات، واللجنين، والدهون.

وذكر رئيس قسم علوم البحار أن زبد البحر يتكون عادةً من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية، والعوالق النباتية، والطحالب والدياتومات والبكتيريا، والفطريات، والأوليات وحتات النباتات الوعائية، ولكن تختلف كل حالة من زبد البحر في محتوياتها الدقيقة، مشيرًا إلى أنه في بعض المناطق، وجد أن زبد البحر يتكون أساسًا من البروتين، ومهيمنًا في كل من الزبد الجديد والقديم، بالإضافة إلى الليبيدات والكربوهيدرات.

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