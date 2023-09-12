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أثارت غضب المستهلكين

ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات!

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات!
المواطن - فريق التحرير

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كشف مواطن عبر مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس عن ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات في الباحة.

ظاهرة المناديب

وقال المواطن في الفيديو: ما رأيكم في ظاهرة المناديب الذين يرفضون توصيل الطلبات للبيت ويطلبون من العميل أن يقابلهم عند مكان محدد.

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وتابع: تدرون ما المشكلة؟ المشكلة أني أنا وافقت والثاني والثالث لين صاروا كأنهم هم المتفضلين علينا، لو ما أحد عطاهم الأوكيه إنهم يجون هنا كانوا جاؤوا عند البيت.

وأثار الفيديو تفاعلًا بين رواد منصة إكس، ورصدت “المواطن” جانبًا من تعليقاتهم، حيث قال فواز: حصل قبل أسبوع في الدمام حاط اسم الحي وقالي المندوب الطلبيات الي معاي حي ثاني قلت وصل للبيت قريب قال معليش مقدر برجعها وبكرة أو بعده بيجيك المندوب تبع حيكم قلت أرسل لي موقعك أجيك 7 دقايق يبعد عني جيته لقيته يتعشى في مطعم وأخذت الطلبية.

وأضاف ابن عاتق: أقلكم شي، ترى من نفس شركات التوصيل المفروض المندوب يوصل لباب بيتك أو باب الشقة يطلع لك فوق، مو بس يجي تحت بالشارع، لكن احنا ما قتلنا إلا الحياء والطيبة.

وتابع ياسر الأحمدي: هم استغلوا فكرة إن الناس وبسبب نظام التقسيط من تابي وتامارا مجبورين يستلموا طلباتهم فطبقوا خطتهم الشريرة الحل بسيط الدفع عند الاستلام أو ما عندي سيارة وراح يجيك لو وسط الزنزانة.

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