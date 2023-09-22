ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني

تزينت الطرقات والميادين والشوارع في محافظة ظهران الجنوب، بالألوان الخضراء ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

احتفالات اليوم الوطني

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عوير الشهراني، أنه سيقام الاحتفال بهذه المناسبة في مركز ساحة الاحتفالات الحضاري، وسط المحافظة يصاحبها عروض للضوء والصوت، مع انطلاق للمسيرات الوطنية التي ستجوب شوارع المحافظة، مشيرًا إلى تجهيز حائط إلكتروني على الشبكة العنكبوتية لإعطاء الفرصة للجميع لنثر مشاعرهم احتفاءً باليوم الوطني.