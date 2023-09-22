الجمهور يدعم شراحيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي 20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93 ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي السيارات الكلاسيكية تزين فعاليات اليوم الوطني 93 في رفحاء الملك سلمان يتلقى برقيات تهنئة من القيادة الكويتية الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 4 مناطق في اليوم الوطني الـ93 إنجازات داخلية وخارجية تفاخر بها السعودية
تزينت الطرقات والميادين والشوارع في محافظة ظهران الجنوب، بالألوان الخضراء ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عوير الشهراني، أنه سيقام الاحتفال بهذه المناسبة في مركز ساحة الاحتفالات الحضاري، وسط المحافظة يصاحبها عروض للضوء والصوت، مع انطلاق للمسيرات الوطنية التي ستجوب شوارع المحافظة، مشيرًا إلى تجهيز حائط إلكتروني على الشبكة العنكبوتية لإعطاء الفرصة للجميع لنثر مشاعرهم احتفاءً باليوم الوطني.