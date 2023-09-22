Icon

الجمهور يدعم شراحيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي Icon 20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93 Icon ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني Icon نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي Icon التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي Icon السيارات الكلاسيكية تزين فعاليات اليوم الوطني 93 في رفحاء Icon الملك سلمان يتلقى برقيات تهنئة من القيادة الكويتية Icon الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال Icon أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 4 مناطق Icon في اليوم الوطني الـ93 إنجازات داخلية وخارجية تفاخر بها السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حائط إلكتروني على الإنترنت لمشاركة الجميع

ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تزينت الطرقات والميادين والشوارع في محافظة ظهران الجنوب، بالألوان الخضراء ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

قد يهمّك أيضاً
انطلاقة مميزة لـ ياسين بونو بدوري روشن

انطلاقة مميزة لـ ياسين بونو بدوري روشن

وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

احتفالات اليوم الوطني

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عوير الشهراني، أنه سيقام الاحتفال بهذه المناسبة في مركز ساحة الاحتفالات الحضاري، وسط المحافظة يصاحبها عروض للضوء والصوت، مع انطلاق للمسيرات الوطنية التي ستجوب شوارع المحافظة، مشيرًا إلى تجهيز حائط إلكتروني على الشبكة العنكبوتية لإعطاء الفرصة للجميع لنثر مشاعرهم احتفاءً باليوم الوطني.

اليوم الوطني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو
آخر الاخبار

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

آخر الاخبار
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
السعودية اليوم

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

السعودية اليوم
المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا
الرياضة

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية...

الرياضة
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
تكنولوجيا

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف...

تكنولوجيا
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
العالم

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

العالم
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
آخر الاخبار

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد...

آخر الاخبار
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
العالم

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

العالم
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
السعودية اليوم

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات...

السعودية اليوم