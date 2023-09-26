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وسط الأنباء المتواردة عن صراعاته الصحية المستمرة

ظهور نادر لأيقونة هوليوود بروس ويليس بعد إصابته بالخرف

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
ظهور نادر لأيقونة هوليوود بروس ويليس بعد إصابته بالخرف
المواطن - فريق التحرير

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التقطت عدسات الكاميرات ظهورًا نادرًا جدًّا لنجم هوليوود بروس ويليس، في أول ظهور علني منذ أن أعلنت زوجته إيما هيمينغ عن معركته المستمرة مع الخرف.

ظهور نادر لـ أيقونة هوليوود

وشوهد أيقونة هوليوود، 68 عامًا، في المقعد الخلفي بالسيارة في لوس أنجلوس، أمس الاثنين، وهو نفس اليوم الذي كشفت فيه زوجته إيما، 45 عامًا، أنه من الصعب معرفة ما إذا كان على علم بما يحدث لصحته.

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وأفادت صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية، شوهد الممثل وهو يرتدي سترة زرقاء مبطنة وقبعة، وهو جالس بالمقعد الخلفي للسيارة والنافذة مفتوحة، بينما كان يستمتع بنزهة داخل السيارة حول مسقط رأسه. وتعتبر تلك النزهة العامة نادرة للغاية، وسط الأنباء المتواردة عن صراعاته الصحية المستمرة.

إصابته بروس بـ الخرف

وفي فبراير الماضي، وبعد ما يقرب من عام على اعتزال بطل سلسلة أفلام “داي هارد” التمثيل بسبب إصابته بمرض أعاق قدراته الإدراكية ومنعه من الكلام، أعلنت عائلة الممثل بروس ويليس أنه تم تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (وهي اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ). وقالت في بيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي: إنه منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا هو الخرف الجبهي الصدغي.

وأردفت أسرة النجم المحبوب أن هذا المرض نادر وخطير وقاسٍ لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص. وكشفت أنه لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة، لافتة إلى أنه مع تطور حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث.

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تطورات الحالة الصحية لـ بروس ويليس

وكشفت إيما زوجة ويليس تطورات بشأن الحالة الصحية لزوجها. وخلال حديثها لقناة “إن بي سي” NBC الأمريكية، وصفت إيما كيف أثر مرض زوجها على حياتهما العائلية، وقالت: “ما أتعلمه هو أن الخرف صعب، إنه أمر صعب على الشخص الذي يعاني منه، كما أنه صعب على أسرته”.

أضافت: “هذا لا يختلف بالنسبة لبروس أو بالنسبة لي أو لابنتينا.. عندما يقولون إن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل، من الصعب معرفة ما إذا كان زوجي يدرك فعلًا أنه مصاب بالخرف، أعتقد أن تشخيص إصابته كانت نعمة ونقمة، مجرد معرفة ما يحدث لبروس يجعل الأمر أسهل قليلًا”.

أمر مؤلم

وقالت إيما: إنه “من الجيد أن نفهم أخيرًا ما يعاني منه، على الرغم من أن الأمر ما يزال مؤلمًا، عندما تعرف ما هو المرض من وجهة نظر طبية، يصبح الأمر منطقيًّا نوعًا ما، يريد بروس حقًّا أن نكون سعداء بما هو موجود، ويريد ذلك حقًّا لي ولعائلتنا، إنه شخص يستمر في العطاء والحب والصبر”.

وكان الممثل الأمريكي الشهير اعتزل الفن في مارس 2022، بسبب مشاكل في النطق، قبل أن يتم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، في فبراير الماضي.

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