عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بعدما تنبأ بزلزال المغرب

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أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حالةً من الجدل مجدداً بعدما صدقت تنبؤاته بشأن زلزال المغرب المدمر.
وكان فرانك هوغربيتس قد تنبأ قبل 5 أيام تقريباً بوقوع زلزال مدمر في المغرب أو في مكان قريب جدا من المغرب، وهو ما حدث بالفعل ليلة الأحد.
تنبأ بالزلزال المدمر في تغريدة قبل 5 أيام.. تنبؤات عالم الزلازل الهولندي #فرانك_هوغربيتس تثير الجدل بعدما صدقت مجدداً في #المغرب#زلزال_المغرب #المغرب #الحدث pic.twitter.com/6QNEjse9r8
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2023
وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة “إغيل” بإقليم الحوز.
البداية كانت في حوال الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.