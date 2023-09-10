تحديد هوية 2 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد 22 عامًا أول تعليق لبايدن بعد ارتداء الوشاح الهدية من مودى بقمة العشرين خلال 10 أشهر .. اليابان تحرج مدرب منتخب ألمانيا مرتين ! لغة الاقتصاد تسيطر على أجندة ولي العهد في قمة العشرين تركي آل الشيخ: تذاكر فيلم تشيللو تجاوزت 15 ألف تذكرة سقوط قذائف على القوات اللبنانية بعين الحلوة والجيش يعلق 8 كلمات من حمدالله أثارت غضب جماهير الاتحاد الملك سلمان وولي العهد يوجّهان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات لضحايا زلزال المغرب ردة فعل الفنانة سعاد عبدالله على تعثر مصورها عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها
وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنسانية تعرضت لها عاملة منزلية، حينما تفاجأت بالاحتفال بعيد ميلادها جعلتها تبكي من الفرحة كالأطفال.
وبين مقطع الفيديو العاملة خلال المقطع وهي تستقبل أفراد العائلة وهم يحملون تورتة عيد الميلاد بشكل مفاجئ لم تكن تتوقعه.
وعبرت العاملة عن فرحتها بالمفاجأة بالدموع، وصفتها بأنها أجمل مفاجأة لعيد ميلادها.