عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها

وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنسانية تعرضت لها عاملة منزلية، حينما تفاجأت بالاحتفال بعيد ميلادها جعلتها تبكي من الفرحة كالأطفال.

مفاجأة سعيدة

وبين مقطع الفيديو العاملة خلال المقطع وهي تستقبل أفراد العائلة وهم يحملون تورتة عيد الميلاد بشكل مفاجئ لم تكن تتوقعه.

فرحة غامرة

وعبرت العاملة عن فرحتها بالمفاجأة بالدموع، وصفتها بأنها أجمل مفاجأة لعيد ميلادها.