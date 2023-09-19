عباس إبراهيم يعود من بوابة مطارات بعد انقطاع طويل

احتفت شركة مطارات القابضة باليوم الوطني السعودي 93، عبر إطلاق أغنية وطنية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من غناء الفنان عباس إبراهيم، والتي لقيت أصداء إيجابية واسعة وحصلت على نسب عالية من المشاهدات، إذ تداولت الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عودة عباس التاريخية ووصفوها بالمفاجئة والصادمة أيضًا.

عودة عباس إبراهيم

وجاء هذا العمل المميز ليكون سبقًا لمطارات في عودة عباس إبراهيم بعد انقطاع كبير عن الوسط الفني والذي يحمل جماهيريّة كبيرة في الوطن العربي، يذكر أن مطارات أطلقت العام الفائت أغنية نفرح راجعين مع الفنان ماجد المهندس والتي حازت بدورها أيضًا على انتشار كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وحصلت على المركز الثاني في جوائز وزارة الإعلام في فئة الأغاني الوطنية.

وحملت كلمات أغنية سيرة وطن الكثير من معاني الاعتزاز بحب الوطن وتوثيق مسيرته.

أيقونة إبداع

وتعد المطارات بالعالم أيقونة للإبداع والتميز، حيث إنها البوابة الأولى لكل دولة والانطباع الأول لأي شخص عن أي دولة يبدأ من مطارها، ومما لا شك فيه بأن مشاركة مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص ومن مختلف القطاعات بأعمال غنائية يساهم في رفع جودة الأغنية السعودية وتنويع أفكارها، وتساهم أيضًا في تعزيز الوحدة الوطنية.