عبدالرحمن العبود يبدأ برنامجه اللياقي

بدأ النجم عبدالرحمن العبود، تدريباته اللياقية، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

عبدالرحمن العبود يستعد للمشاركة

ونشر عبدالرحمن العبود عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، صورة له داخل صالة الألعاب الرياضية في نادي الاتحاد، حيث بدأ برنامجه اللياقي، اليوم الاثنين، وعلق قائلًا: “توكلنا على الله”.

وكان عبدالرحمن العبود قد خضع لفحوصات طبية بالأمس، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما استبعده المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، منذ أواخر منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وتلقى العبود أكثر من عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن إدارة نادي الاتحاد رفضتها، قبل أن تنجح مساعيها في إقناع نونو سانتو بعودته للتدريبات، بعدما أكد في وقت سابق عدم حاجته له.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 4\3، ليتراجع إلى المركز الثاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.