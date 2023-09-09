عبدالرحمن العبود يعتذر لإدارة الاتحاد

تقدم اللاعب عبدالرحمن العبود بالاعتذار لمجلس إدارة نادي الاتحاد وللمدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك بسبب ما بدر منه مؤخرًا مما أدى لاستبعاده من تدريبات ومباريات الفريق.

وذكرت قنوات ” الكأس” القطرية أن العبود وعد الجهازين الفني والإداري بالاتحاد بالالتزام بكافة التعليمات الفنية والانضباطية خلال الفترة المقبلة.

وبالأمس، دشنت الجماهير وسمًا في منصة ” إكس” بعنوان: ” مطلب الاتحاديين عودة العبود”، وذلك بعد عدم تمكن نادي الاتحاد من بيع أو إعارة العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رد عبدالرحمن العبود

وفي وقت سابق، علق العبود قائلًا: “بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب”.

وأضاف عبدالرحمن العبود عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال”.