عبدالرحمن العبيد مرشح لمغادرة الهلال

يرفض المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عودة اللاعب عبدالرحمن العبيد لنادي الهلال، وذلك مع اقتراب نهاية إعارته مع نادي الاتفاق.

إعارة عبدالرحمن العبيد للاتفاق

وكان العبيد أُعير لنادي الاتفاق منذ العام الماضي، ولا يرغب نادي الهلال في إعادته لصفوف الفريق الكروي الأول.

وسبق لـ العبيد اللعب في صفوف أندية القادسية والنصر، وانضم لنادي الهلال في عام 2022.

أزمة الملعب

وتحدث تركي العجمة في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “أين سيلعب الهلال وسط هذا الجدل الدائر، النصراويون يقولون لا أحد يمس الملعب، ويتذكرون ما حدث معهم قبل 5 سنوات في مباراة أحد ونقلهم إلى المجمعة بعد أن طلبوا اللعب في ملعب الهلال وقتها الذي كان يُسمى بملعب الجامعة”.

وأضاف: “الهلاليون رفضوا الشروط التي طُرحت عليهم بشأن اللعب في الملعب ومدرجاته صفراء والنصر ليس لديه أي استعداد لتغيير هوية الملعب”.