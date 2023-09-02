عبدالصمد الزلزولي يُغادر برشلونة رسميًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالصمد الزلزولي في صفقة بيع نهائي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

رحيل عبدالصمد الزلزولي

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي: “توصل نادي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن بيع عبدالصمد الزلزولي مقابل 7.5 مليون يورو، يحتفظ النادي بالحق في إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية”.

وواصل نادي برشلونة في بيانه، قائلًا: “يرغب برشلونة في التعبير علنًا عن امتنانه إلى عبدالصمد الزلزولي بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له النجاح في المستقبل”.

وتابع النادي في بيانه: “ظهر عبدالصمد الزلزولي لأول مرة مع الفريق الأول في 30 أكتوبر 2021 ضد ألافيس، وأثبت حضوره على الفور، حيث شارك في 12 مباراة وسجل هدًفا واحدًا”.

وجاء في ختام البيان: “أمضى الزلزولي موسم 2022\ 2023 على سبيل الإعارة في أوساسونا، حيث عزز الفريق وساعده على احتلال المركز السابع في الليغا مع وصوله لنهائي الكأس، وشارك في 34 مباراة وسجل 6 أهداف”.

برشلونة يُلاقي أوساسونا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.