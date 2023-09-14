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عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الشباب عن تنافس قائمتي عبدالعزيز المالك ومحمد المنجم على الترشح لرئاسة وعضوية النادي بعد استبعاد قائمة عبدالله السيف.

القائمتان المتنافستان على رئاسة الشباب

وجاءت القائمة المرشحة الأولى مكونة من: “عبدالعزيز المالك مرشح للرئاسة، نواف البسام مرشح لنائب الرئيس، مناف كيال مرشح للعضوية، محمد بن عبدالعزيز التركي مرشح للعضوية، عبدالرحمن عشقي مرشح للعضوية، إبراهيم سليمان مرشح للعضوية، عبدالله النويصر مرشح للعضوية، عبدالله السبيعي مرشح للعضوية، سلطان بن صلاح مرشح للعضوية”.

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أما القائمة الثانية فجاءت مكونة من: “محمد المنجم مرشح للرئاسة، عبدالله الأسطاء مرشح لنائب الرئيس، محمد آل الشيخ مرشح للعضوية، فهد الغامدي مرشح للعضوية، عبدالله الزومان مرشح للعضوية، سعود داغستاني مرشح للعضوية، سعود العساف مرشح للعضوية، محمد العنقري مرشح للعضوية، ماجد بن رشدي مرشح للعضوية”.

بينما جاءت القائمة الثالثة المستبعدة مكونة من: “عبدالله السيف مرشح للرئاسة، سطام المري مرشح للعضوية، عبدالله الدفاسي مرشح للعضوية، بندر الحربي مرشح للعضوية، عبدالله الغامدي مرشح للعضوية، بدر الوهيبي مرشح للعضوية، حاتم العتيبي مرشح للعضوية”.

انتخابات الليث

وفي وقت سابق، كانت وزارة الرياضة قررت تقديم موعد عقد الجمعية العمومية لانتخابات نادي الشباب؛ وذلك بسبب موعد مباراة الليث مع نادي الحزم في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف الحساب الرسمي لليث عبر منصة “إكس” أن الوزارة قررت تقديم موعد الانتخابات ليوم 20 سبتمبر بدلًا من يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويسعى جمهور وأعضاء الليث لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك بعد حل مجلس إدارة خالد الثنيان بقرار من وزارة الرياضة في أواخر أغسطس الماضي على خلفية أزمة انتقال اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال.

 

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