عبدالعزيز المريسل: الاتحاد حسم صفقة محمد صلاح

أرسل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل خبرًا سارًّا إلى جماهير نادي الاتحاد بشأن صفقة اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال المريسل عبر حسابه في منصة “إكس”: “رسميًّا، صلاح اتحادي”.

محمد صلاح يصل جدة اليوم

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن أن المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سيصل إلى جدة مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد إتمام كافة تفاصيل انتقاله لنادي الاتحاد، كما أن اللاعب قد يحضر مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

وقال الإعلامي عادل الماس لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “محمد صلاح سيصل جدة اليوم في الـ 6 مساءً بتوقيت السعودية، وقد يحضر مباراة الاتحاد ضد الهلال، سيصل بطائرة خاصة”.

وأضاف الماس: “المفاوض الاتحادي رفع العرض وقدمه لإدارة ليفربول منتصف الأسبوع الحالي، ومن المنتظر إصدار فريقي ليفربول والاتحاد بيانًا حول إتمام الصفقة بشكل رسمي، وكما نعلم أن التفاوض مع الأندية الإنجليزية وإتمام الإجراءات يأخذ وقته”.

وكانت جماهير الاتحاد طالبت في أكثر من مناسبة، حسم صفقة صلاح والتعاقد معه وذلك لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف الفريق.