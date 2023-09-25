عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى السعودية فاتح أولوصوي.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية إندونيسيا لدى السعودية الدكتور عبدالعزيز أحمد.

بحث عدد من الموضوعات

وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.