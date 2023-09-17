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بحثا سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني

عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الأمن الداخلي في الصومال

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الأمن الداخلي في الصومال
المواطن - واس

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استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الأمن الداخلي في جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد أحمد شيخ علي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في السعودية، ووزارة الأمن الداخلي في جمهورية الصومال، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضره من الجانب الصومالي عدد من كبار المسؤولين بوزارة الأمن الداخلي.

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