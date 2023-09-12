عبدالعزيز بن سعود يعقد مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ الصيني

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية وانغ شيانغي، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

تعزيز التعاون في مجال الطوارئ

وجرى خلال الجلسة، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية، بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ.