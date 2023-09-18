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أكد أن وكالة الطاقة ابتعدت عن أهدافها لتضطلع بدور سياسي

عبدالعزيز بن سلمان: أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان: أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تخفيضات “أوبك+” لإمدادات النفط لا تستهدف الأسعار بل تستهدف التقلبات مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في كندا، أن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم، لافتًا إلى أن سلوك أوبك حميد ولا يختلف عن تصرفات البنك المركزي.

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الأسواق المستدامة

وأوضح أن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة، مستطردًا “نريد أن نكون استباقيين وحذرين.. فلا نستهدف الأسعار وإنما تقليل التقلبات”.

وتابع قوله “العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، وهناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة”.

دور وكالة الطاقة الدولية

وفيما يتعلق بوكالة الطاقة الدولية، قال وزير الطاقة، إن الوكالة ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي، مشيرًا إلى أن كل الأمور التي حذرت منها الوكالة لم تحدث.

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