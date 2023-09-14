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بعد اجتيازه الدورة التدريبية

عبدالله الشهري ينضم لحكام الفيديو النخبة في آسيا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
عبدالله الشهري ينضم لحكام الفيديو النخبة في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن انضمام حكم الساحة عبدالله الشهري رسميًا لحكام الفيديو النخبة على مستوى قارة آسيا.

انضمام عبدالله الشهري للقائمة

وأشار الاتحاد السعودي، إلى أن عبدالله الشهري انضم إلى القائمة، بعد اجتيازه للدورة التدريبية التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لحكام الفيديو الدوليين، خلال الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس.

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عبدالله الشهري
الشهري – المصدر saff

وتضمنت الدورة التدريبية التي شارك فيها الشهري، أعمال تقييم للحكام في اختبارات قانون كرة القدم، واختبارات في بروتوكول التقنية، ولقطات الفيديو وتحليل الحالات التحكيمية، بالإضافة إلى إدارة مباريات يتم خلالها استخدام تقنية الفيديو.

عبدالله الشهري في دورة الاتحاد الآسيوي
الشهري خلال مشاركته في دورة الاتحاد الآسيوي – المصدر saff

وجاءت الدورة التدريبية ضمن برنامج إعداد حكام الفيديو من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للبطولات والاستحقاقات القادمة أبرزها كأس آسيا 2023 في قطر، ودوري أبطال آسيا 2023\ 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

عبدالله الشهري في دورة الاتحاد الآسيوي
الشهري في دورة الاتحاد الآسيوي – المصدر @saudiFF

دورة جديدة في نوفمبر

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحكم عبدالله الشهري سيُشارك في دورة إعداد حكام مباريات النخبة في الاتحاد الآسيوي المقررة في نوفمبر المقبل.

 

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