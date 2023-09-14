عبدالله الشهري ينضم لحكام الفيديو النخبة في آسيا

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن انضمام حكم الساحة عبدالله الشهري رسميًا لحكام الفيديو النخبة على مستوى قارة آسيا.
وأشار الاتحاد السعودي، إلى أن عبدالله الشهري انضم إلى القائمة، بعد اجتيازه للدورة التدريبية التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لحكام الفيديو الدوليين، خلال الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس.
وتضمنت الدورة التدريبية التي شارك فيها الشهري، أعمال تقييم للحكام في اختبارات قانون كرة القدم، واختبارات في بروتوكول التقنية، ولقطات الفيديو وتحليل الحالات التحكيمية، بالإضافة إلى إدارة مباريات يتم خلالها استخدام تقنية الفيديو.
وجاءت الدورة التدريبية ضمن برنامج إعداد حكام الفيديو من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للبطولات والاستحقاقات القادمة أبرزها كأس آسيا 2023 في قطر، ودوري أبطال آسيا 2023\ 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحكم عبدالله الشهري سيُشارك في دورة إعداد حكام مباريات النخبة في الاتحاد الآسيوي المقررة في نوفمبر المقبل.