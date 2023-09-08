عبدالله العمار: سعيد بارتداء قميص قلعة الكؤوس

أبدى النجم عبدالله العمار، سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالله العمار سعيد بالانتقال للأهلي

وأعلن النادي الأهلي قبل نهاية الميركاتو الصيفي بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع عبدالله العمار لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف ضمك، وذلك رغم ارتباط اسمه مؤخرًا بالانضمام إلى النصر.

وعلق العمار على انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائلًا: “لله الحمد من قبل ومن بعد.. سعيد بارتداء قميص قلعة الكؤوس، أتمنى أكون عند حسن ظن جمهور الملكي الراقي”.

وأضاف عبدالله العمار عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “كما أشكر أخي وصديقي عبدالله الظفيري على جهوده في تسهيل كافة الإجراءات”.

ويُعد عبدالله العمار من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، وظهر بشكل مميز معه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين، ليقوده لخطف تعادل قاتل أمام الرياض.

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، قبل أن يتعثر بالخسارة ضد الفتح قبل فترة التوقف الدولي الحالية.