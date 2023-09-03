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عبدالله المعيوف: اليوم أودع الهلال وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
عبدالله المعيوف: اليوم أودع الهلال وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وجه حارس المرمى عبدالله المعيوف رسالة إلى جماهير نادي الهلال، بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، متمنيًا في الوقت ذاته تحقيق مزيد من البطولات بقميص الاتحاد.

المعيوف اتحادي

وأعلن الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع عبدالله المعيوف بعقد يمتد لمدة موسمين، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، ورئيس شركة النادي، أنمار الحائلي به، متمنيًا له التوفيق وإسعاد الجماهير.

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وجاء قرار المعيوف بالرحيل عن الهلال هذا الصيف، بعد التعاقد مع حارس إشبيلية ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، ياسين بونو، ليصبح الحارس الأساسي للفريق، بجانب ضم حارس الأهلي، محمد الربيعي.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @ittihad

رسالة عبدالله المعيوف للجماهير

وقال المعيوف: “أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل نادٍ لطالما كنت أحلم أن أكون مساهمًا ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

وتابع عبدالله المعيوف عبر حسابه على منصة “إكس”: “شكرًا للهلال وإداراته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء.. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلّعات جماهيره”.

واختتم عبدالله المعيوف، حديثه قائلًا: “الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد.. أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة شكراً الأستاذ انمار الحائلي.. شكراً الأستاذ أحمد كعكي.. وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @ittihad
عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @ittihad

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