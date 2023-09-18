عبدالله المعيوف يستعد للظهور الأول مع الاتحاد اليوم

يترقب حارس المرمى عبدالله المعيوف، مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، بعد الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.

عبدالله المعيوف يستعد للمشاركة

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بالحارس عبدالله المعيوف بشكل أساسي خلال مواجهة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، بدلًا من البرازيلي مارسيلو غروهي.

وتعرض الحارس الأساسي مارسيلو غروهي لإصابة في سمانة القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الأخدود في دوري روشن السعودي، وقد يتخذ سانتو قرارًا بإراحته، خوفًا من تفاقم الإصابة، والدفع بعبدالله المعيوف.

ويطمح عبدالله المعيوف في الظهور بشكل مميز خلال مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خاصة أن مباراة أجمك ستكون في جدة ووسط جماهير العميد، ما يُحفزه لتقديم أفضل ما لديه، وكسب ثقتهم.

مباراة الاتحاد ضد أجمك

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.