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خلال مواجهة أجمك الأوزبكي

عبدالله المعيوف يستعد للظهور الأول مع الاتحاد اليوم

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
عبدالله المعيوف يستعد للظهور الأول مع الاتحاد اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يترقب حارس المرمى عبدالله المعيوف، مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الأولى، بعد الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.

عبدالله المعيوف يستعد للمشاركة

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بالحارس عبدالله المعيوف بشكل أساسي خلال مواجهة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، بدلًا من البرازيلي مارسيلو غروهي.

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عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @ittihad

وتعرض الحارس الأساسي مارسيلو غروهي لإصابة في سمانة القدم خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الأخدود في دوري روشن السعودي، وقد يتخذ سانتو قرارًا بإراحته، خوفًا من تفاقم الإصابة، والدفع بعبدالله المعيوف.

ويطمح عبدالله المعيوف في الظهور بشكل مميز خلال مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خاصة أن مباراة أجمك ستكون في جدة ووسط جماهير العميد، ما يُحفزه لتقديم أفضل ما لديه، وكسب ثقتهم.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد أجمك

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

مباراة الاتحاد ضد أجمك
موعد المباراة – المصدر @ittihad

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