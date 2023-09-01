عبدالله المعيوف ينتقل للاتحاد بعد الكلاسيكو اليوم

تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن انتقال حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الساعات المقبلة.

عبدالله المعيوف يتفق مع الاتحاد

وتؤكد التقارير أن عبدالله المعيوف توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي الاتحاد؛ للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، على أن يكون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعد الكلاسيكو اليوم.

وجاء قرار عبدالله المعيوف بالرحيل عن الهلال هذا الصيف، بعد التعاقد مع حارس إشبيلية ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، ياسين بونو، ليصبح الحارس الأساسي للفريق، وتألق خلال أول مواجهتين، وحافظ على نظافة شباكه.

كما نجحت الإدارة الهلالية مؤخرًا في التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الربيعي، لتُشير التقارير إلى احتمالية رحيل محمد العويس، وليس عبدالله المعيوف فقط.

الكلاسيكو اليوم

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الكلاسيكو اليوم بين الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل الكلاسيكو اليوم، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.