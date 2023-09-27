عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك

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واصل حارس المرمى عبدالله المعيوف عادته بالتألق في بطولة كأس الملك، ليُساهم في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى دور الـ16.
ولعب الاتحاد ضد الخلود بالأمس على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.
وشارك عبدالله المعيوف بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الخلود، وظهر بشكل مميز طوال أحداث اللقاء، قبل أن يلعب الدور الرئيسي في تأهله إلى الدور التالي، بعدما تصدى لـ4 ركلات ترجيح من أصل 10 تم تسديدها على مرماه.
واعتاد المعيوف على التألق في ركلات الترجيح خلال منافسات بطولة كأس الملك، حيث سبق وقاد الهلال لتجاوز عقبة الفيصلي في ثمن النهائي من نسخة 2020، بتصديه للركلة الأخيرة، قبل أن يحصد اللقب على حساب النصر.
وقاد عبدالله المعيوف، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب كأس الملك في النسخة الماضية، بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، حيث نجح في التصدي للركلة التي سددها هزاع الغامدي.
وخسر المعيوف مرة واحدة فقط بركلات الترجيح في بطولة كأس الملك، وكان ذلك في نسخة عام 2022، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيحاء.
راعــي المــعــروف 🧤#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/weQ4GeC6gG
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 26, 2023