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بعد تألقه مع الاتحاد ضد الخلود

عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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واصل حارس المرمى عبدالله المعيوف عادته بالتألق في بطولة كأس الملك، ليُساهم في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى دور الـ16.

فوز الاتحاد ضد الخلود

ولعب الاتحاد ضد الخلود بالأمس على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

تألق عبدالله المعيوف

وشارك عبدالله المعيوف بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الخلود، وظهر بشكل مميز طوال أحداث اللقاء، قبل أن يلعب الدور الرئيسي في تأهله إلى الدور التالي، بعدما تصدى لـ4 ركلات ترجيح من أصل 10 تم تسديدها على مرماه.

واعتاد المعيوف على التألق في ركلات الترجيح خلال منافسات بطولة كأس الملك، حيث سبق وقاد الهلال لتجاوز عقبة الفيصلي في ثمن النهائي من نسخة 2020، بتصديه للركلة الأخيرة، قبل أن يحصد اللقب على حساب النصر.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @KingCupSA

وقاد عبدالله المعيوف، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب كأس الملك في النسخة الماضية، بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، حيث نجح في التصدي للركلة التي سددها هزاع الغامدي.

وخسر المعيوف مرة واحدة فقط بركلات الترجيح في بطولة كأس الملك، وكان ذلك في نسخة عام 2022، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيحاء.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @KingCupSA

 

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