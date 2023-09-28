عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، اليوم الخميس.

جراحة ناجحة لعبدالله عطيف

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن عبدالله عطيف أجرى العملية في إحدى المستشفيات بمدينة أوغسبورغ الألمانية، تحت إشراف الجراح الدكتور بونيش، برفقة الدكتور أحمد هزازي من الطاقم الطبي بالنادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن تأكد إصابة لاعبه عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى، وبدء أولى جلسات العلاج الطبيعي، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يُصاب فيها عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، حيث سبق وأصيب مرتين خلال تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأول في عام 2015، والثانية في 2020.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الرابع بـ16 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز الثالث.