Icon

انسيابية الحركة المرورية في تقاطع العليا والتحلية بالرياض Icon شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف Icon المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لربع نهائي هانغتشو 2022 Icon البحر الأحمر توقع شراكة لجعل السعودية وجهة لليخوت العالمية Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي Icon تحديثات مجدولة لأنظمة أبشر غدًا Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة Icon صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابته للمرة الثالثة في مسيرته

عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
عبدالله عطيف يُجري جراحة الرباط الصليبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، اليوم الخميس.

جراحة ناجحة لعبدالله عطيف

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن عبدالله عطيف أجرى العملية في إحدى المستشفيات بمدينة أوغسبورغ الألمانية، تحت إشراف الجراح الدكتور بونيش، برفقة الدكتور أحمد هزازي من الطاقم الطبي بالنادي.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

أول جمعية مهنية للموسيقى بالرياض

أول جمعية مهنية للموسيقى بالرياض

عبدالله عطيف
عطيف في المستشفى – المصدر @ALAHLI_FC

وكان النادي الأهلي قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن تأكد إصابة لاعبه عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى، وبدء أولى جلسات العلاج الطبيعي، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يُصاب فيها عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، حيث سبق وأصيب مرتين خلال تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأول في عام 2015، والثانية في 2020.

عبدالله عطيف
عطيف – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الرابع بـ16 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز الثالث.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم