Icon

جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة Icon ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج Icon عبدالمجيد عبدالله يخطف القلوب في مهرجان لحن المملكة Icon لا أهداف في مباراة الأهلي والاتفاق Icon الميزانية السعودية 2024.. الإيرادات 1,172 مليار ريال والنفقات 1,251 مليار ريال Icon يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا Icon أوبك بقيادة السعودية تنجح استراتيجية تخفيضات النفط Icon بايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام لايبزيج بالتعادل Icon مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
وسط إقبال كبير من الحضور

عبدالمجيد عبدالله يخطف القلوب في مهرجان لحن المملكة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
عبدالمجيد عبدالله يخطف القلوب في مهرجان لحن المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في أمسية غنائية مميزة، قدم الفنان عبدالمجيد عبدالله أروع أغانيه ضمن مهرجان لحن المملكة، حيث شهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وأحيا عبدالمجيد عبدالله، الحفل أمس، على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة، ضمن سلسلة حفلات مهرجان لحن المملكة.

قد يهمّك أيضاً
الصين تعتمد السعودية وجهة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ رئيسية

الصين تعتمد السعودية وجهة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ رئيسية

عودة الطلاب والطالبات للدراسة غدًا بعد انتهاء الإجازة المطولة

عودة الطلاب والطالبات للدراسة غدًا بعد انتهاء الإجازة المطولة

أجمل أغاني عبدالمجيد عبدالله

وقدم عبد المجيد عبدالله خلال الحفل أداءً يخطف القلوب، وباقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يابن الأوادم، كيف أسيبك، سبحانه قدروا عليك، روح أحمد الله).

كما عُرض فيلم وثائقي عن الملحن صالح الشهري بين الوصلة الأولى والثانية لعبد المجيد عبدالله، ليدخل بعدها عبدالمجيد ويبدأ وصلته الثانية من ألحان الشهري ومن بينها أغنيات “روحي تحبك، يابعدهم كلهم، ما بيّن بعينك، وكيف أسيبك”.

وتفاعل معه الجمهور الذين دفعه حماسهم لغناء “أنا من قبل أعرفك”، و”فزي له”.

قصيدة اديني عهد الهوى

وألقى عبدالمجيد عبدالله قصيدة تقول “اديني عهد الهوى.. واثبت لي أنك بتوفي.. وهات لي بعض الأمل.. وقلي اصبر وضحي
أما وأنك تغيب.. سموك عليا حبيب يفتح الله يا حبيبي.. كل واحد وله طريق”.

فيما نشر رواد منصة “إكس”، عددًا من الفيديوهات الخاصة بحفل عبدالمجيد عبدالله، مؤكدين أنه قدم يومًا رائعًا ضمن مهرجان لحن المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن