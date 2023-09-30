عبدالمجيد عبدالله يخطف القلوب في مهرجان لحن المملكة

في أمسية غنائية مميزة، قدم الفنان عبدالمجيد عبدالله أروع أغانيه ضمن مهرجان لحن المملكة، حيث شهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وأحيا عبدالمجيد عبدالله، الحفل أمس، على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة، ضمن سلسلة حفلات مهرجان لحن المملكة.

أجمل أغاني عبدالمجيد عبدالله

وقدم عبد المجيد عبدالله خلال الحفل أداءً يخطف القلوب، وباقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يابن الأوادم، كيف أسيبك، سبحانه قدروا عليك، روح أحمد الله).

كما عُرض فيلم وثائقي عن الملحن صالح الشهري بين الوصلة الأولى والثانية لعبد المجيد عبدالله، ليدخل بعدها عبدالمجيد ويبدأ وصلته الثانية من ألحان الشهري ومن بينها أغنيات “روحي تحبك، يابعدهم كلهم، ما بيّن بعينك، وكيف أسيبك”.

وتفاعل معه الجمهور الذين دفعه حماسهم لغناء “أنا من قبل أعرفك”، و”فزي له”.

قصيدة اديني عهد الهوى

وألقى عبدالمجيد عبدالله قصيدة تقول “اديني عهد الهوى.. واثبت لي أنك بتوفي.. وهات لي بعض الأمل.. وقلي اصبر وضحي

أما وأنك تغيب.. سموك عليا حبيب يفتح الله يا حبيبي.. كل واحد وله طريق”.

فيما نشر رواد منصة “إكس”، عددًا من الفيديوهات الخاصة بحفل عبدالمجيد عبدالله، مؤكدين أنه قدم يومًا رائعًا ضمن مهرجان لحن المملكة.