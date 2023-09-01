عثمان أبو بكر: لم أفهم قرار اتحاد القدم بالسماح بمفاوضة اللاعبين بـ معسكر الأخضر

علق الناقد الرياضي عثمان أبو بكر على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أُصدر أمس الخميس الخاص بحذف بعض الفقرات في لائحة لجنة الاحتراف بعد التشاور معها.

وكان الاتحاد السعودي أعلن أمس، عن حذف الفقرة التاسعة والفقرة الـ 17 في لائحة الاحتراف بعد التشاور مع اللجنة؛ وذلك بسبب تداخل فترة التسجيل الصيفية الحالية مع أيام الفيفا حيث سيعسكر فيها المنتخب السعودي خلال الفترة من 3 حتى 12 سبتمبر المقبل.

وقال أبو بكر في برنامج “الديوانية” على “القنوات الرياضية السعودية”: “في السابق التفاوض مع لاعب في معسكر المنتخب السعودي، كان أمر يثير الجدل بين جماهير الأندية، وهذا الأمر كان يُسبب بعض الاتهامات والانتقادات مثل الذي تعرض لها طارق كيال”.

وأضاف: “قرار غير مفهوم من اتحاد القدم، لأن المفاوضات مع اللاعبين داخل معسكر المنتخب ستكون مستمرة ولن تتغير، وكانت موجودة قبل قرار الاتحاد السعودي”.

نص قرار اتحاد القدم

وتنص المادة التاسعة المحذوفة على “عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية”، أما المادة الـ 17 المحذوفة فكانت تنص على “عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وفي حالة تفاوض النادي مع اللاعب المنضم للمنتخب الوطني، يجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 64 من اللائحة”.

الفقرة التاسعة كانت تابعة للمادة الـ 10 في لائحة الاحتراف، وكذلك الفقرة الـ 17 كانت تابعة للمادة الـ 11 في اللائحة ذاتها.

وجاء هذا القرار من اتحاد القدم السعودي حتى تُمنح الفرصة للأندية للاستفادة الكاملة من فترات التسجيل المعلنة في ظل تداخل بعض أيام الفيفا ومعسكرات المنتخبات مع فترات التسجيل وفي ظل إجراء المفاوضات وفق الواقع العملي مع وسطاء اللاعبين.