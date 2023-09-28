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جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن جهودها في الحرب على المخدرات في كافة المناطق.

تفاصيل الضبط

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور عبر منصة “إكس”: إنه تم القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه 19.4 كجم من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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كما تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبطت مكافحة المخدرات مواطنين بمنطقة الباحة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

ترويج حشيش وأقراص مخدرة

كما تم ضبط مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وفي المدينة المنورة، تم القبض على مواطنين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وفي الحدود الشمالية، ضبطت مكافحة المخدرات 3 مواطنين؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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