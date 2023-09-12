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عرقلت المرور وأوقفت السيارات

عدد هائل من القردة تغزو أحد الطرق بالسعودية

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
عدد هائل من القردة تغزو أحد الطرق بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد منصة إكس مقطع فيديو يوثق غزو عدد هائل من القردة تتجول في إحدى المناطق الجنوبية بالمملكة.

ووثق الفيديو الذي التقطه مواطن بجواله المئات من قرود البابون تتجول على الطريق.

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وكانت القردة بأحجام مختلفة، وظهرت وهي تجري بأعداد هائلة في منتصف الطريق الذي تسير به السيارات وكانوا يصطفون في مجموعات.

أسباب انتشار قرود البابون

ويعود السبب في انتشار قرود البابون إلى تدهور البيئة، وتقديم الطعام لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن التغييرات السلوكية والفسيولوجية.

وتضمنت المرحلة الأولى من عملية معالجة تزايد أعداد قرود البابون: حصر الأعداد، معرفة البؤر، تحديد خط الأساس، كما تضمنت المرحلة الثانية: معالجة بؤر الإطعام، لوحات تحذيرية، كاميرات مراقبة، إنفاذ الأنظمة، إنشاء وحدة الاستدامة.

انطلاق جهود المعالجة

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن مؤخرًا انطلاق جهود المعالجة مؤكدًا على اعتماده حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.

خطر قرود البابون

وتشكل قرود البابون خطرًا على الإنسان والبيئة في السعودية، فالأضرار التي تأتي مع قرود البابون كثيرة، ومنها: تخريب مصادر وممرات المياه، وتنجيس الخزانات، والبرك التي يقوم عليها شرب الأهالي، كما تقوم القرود بإتلاف المحاصيل الزراعية، وإيذاء وترويع أصحاب المنازل وخاصة الأطفال، والعبث بالمدرجات الزراعية وتخريبها، ونشر الفيروسات والأمراض.

وقرود البابون أصبحت من أهم معوقات الزراعة، حيث تعبث بكل ما تطاله أيديها، وتترك المزارع خاوية، وجهود المزارعين حسرة وندم.

التربص بالأهالي والزوار

كما أن قرود البابون تتربص بالأهالي والزوار وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق السريعة والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية، ما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها وتأثيرات أخرى على السلامة العامة.

وتثير قرود البابون قلقا من إحداثها خللًا بالتوازن البيئي وإمكانية دخولها إلى المناطق السكنية ومخاوف من سلوكيات قطعان القرود التي تروع الأطفال والأهالي، بالإضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وتأثير ذلك على اقتصاديات المزارعين.

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