عدوى فيروسية في العين تغلق 56 ألف مدرسة في باكستان

أكد مسؤولون أن عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان قد أغلقت اليوم الخميس، بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو 100 ألف شخص.

العين الوردية

وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية، أفاد وزير الصحة في الإقليم، جمال ناصر، بأن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى يوم الاثنين.

وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضًا باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.

وأضاف ناصر أن نحو 100 ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

وأكمل رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، أن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الاثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.