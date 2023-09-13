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عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام مغربية: تسبب حفل عرس في إنقاذ جميع سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة الماضي ودمر منازلهم المبنية من الحجر والطوب اللبن في الوقت الذي كانوا يستمتعون فيه بالموسيقى الشعبية الأمازيغية في فناء خارجي.

حفل زفاف

وبحسب وسائل الإعلام، كان من المقرر إقامة حفل زفاف حبيبة أجدير (22 عامًا) ومزارع التفاح محمد بوضاض (30 عامًا) في قريته كطو يوم السبت، وأقامت عائلة العروس حفل العرس التقليدي قبلها بيوم، وفقًا للعادات والتقاليد.

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وتحول مشهد الموسيقيين الذين يرتدون أزياء محلية ويعزفون على المزامير والطبول المصنوعة من جلد الماعز فجأة إلى فوضى وظلام وصراخ، أثناء وقوع الزلزال.

وقال العريس أمس الثلاثاء، وهو يقف بجوار زوجته وما زالا يرتديان ملابس زفافهما بعد مرور حوالي أربعة أيام على الزلزال الذي دفن متعلقاتهما تحت الأنقاض: إن الزلزال أصابه بالخوف على زوجته وهو ينتظرها في قريته.

وأردف قائلًا: أردنا أن نحتفل. ثم وقع الزلزال. لم أكن أعرف ما إذا كان علي أن أقلق على قريتها أم على قريتي.

وأضاف أن الزلزال أصاب أجدير بصدمة شديدة لدرجة أنها لم تعد ترغب في التحدث إلى الغرباء.

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