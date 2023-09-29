عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي

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شاركت عناصر من قوات حرس الحدود في عرض عسكري بمناسبة اليوم البحري العالمي.
ونشرت قوات حرس الحدود عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر مشاركة تشكيلات من القوات البحرية في العرض العسكري.
كما شارك في العرض تشكيلات من البوارج والفرقاطات وكذلك قطع بحرية أخرى في العرض.
📹 جانب من احتفالية #حرس_الحدود بمناسبة #اليوم_البحري_العالمي .#التزامنا_يتواصل pic.twitter.com/CkHrtICHHk
— حرس الحدود السعودي (@BG994) September 29, 2023