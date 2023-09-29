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شاركت بتشكيلات للقوات البحرية من بوارج وفرقطات

عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي
المواطن - فريق التحرير

شاركت عناصر من قوات حرس الحدود في عرض عسكري بمناسبة اليوم البحري العالمي.

ونشرت قوات حرس الحدود عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر مشاركة تشكيلات من القوات البحرية في العرض العسكري.

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كما شارك في العرض تشكيلات من البوارج والفرقاطات وكذلك قطع بحرية أخرى في العرض.

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