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رغم أنباء اقترابه من التوقيع الرسمي

عرض مفاجئ يبعد سيرجيو راموس عن الاتحاد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
عرض مفاجئ يبعد سيرجيو راموس عن الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، حيث لم يحسم وجهته الجديدة حتى الآن، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

الاتحاد يتفق مع راموس

وكانت تُشير الأنباء خلال الساعات الماضية إلى اقتراب سيرجيو راموس من الاتحاد، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق شفهي من الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.

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راموس - سيرجيو راموس
راموس – المصدر diariogol

سيرجيو راموس ينتقل لإشبيلية

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قبل قليل، أن راموس تلقى عرضًا من إشبيلية، اليوم الأحد، مشددة على أنه سيعود للعب مع الفريق الأندلسي بعد 18 عامًا، وذلك على الرغم من اتفاقه مع الاتحاد على التوقيع لموسمين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العرض الذي تلقاه سيرجيو راموس من إشبيلية، جعله يتراجع عن الانتقال للاتحاد، وتحقيق حلمه بالعودة إلى فريقه الأصلي، نظرًا لحاجة المدير الفني خوسيه لويس مينديليبار لمدافع.

سيرجيو راموس مع إشبيلية
راموس مع إشبيلية – المصدر marca

ولفتت “ماركا”، إلى أن إشبيلية وراموس على وشك الانتهاء من العقود رسميًا، ومنحه فرصة إنهاء مسيرته الكروية في فريقه الأصلي، رغم أن عرض الاتحاد لا يُقاوم، وكان سيجعله يعود للعب مجددًا مع صديقه كريم بنزيما.

وشددت الصحيفة الإسبانية في ختام تقريرها، على أن الإدارة لم تكن ترغب في التعاقد مع مدافع، إلا أن إصرار المدرب دفعها للتواصل مع سيرجيو راموس، خاصة أن الفريق سيُشارك في دوري أبطال أوروبا، وتوقعت إعلان الصفقة غدًا.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر marca

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