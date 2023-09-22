عروض اليوم الوطني من البيتزا حتى السيارات

تتسابق العديد من الجهات في السعودية على تقديم عروض اليوم الوطني بهدف مشاركة المواطنين فرحتهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع.

تنوع عروض اليوم الوطني

وفي كل عام تحرص المطاعم والبنوك ووكالات السيارات على تقديم خصومات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 30% خلال توقيت محدد كما تشمل العروض على سحوبات على سيارات أو هواتف محمولة والتي تعد العنصر الأكثر ترويجًا في العروض السنوية.

وتعد فترات الخصومات فرصة مناسبة لأرباب الأسر لشراء العديد من السلع الأساسية أو الحصول على الخدمات بأسعار مخفضة فنجد المطاعم مثلا تقدم عروضًا على الوجبات سواء للتوصيل أو داخل المطاعم كما تمتد العروض لتشمل البنوك التي تقدم خصومات على خدماتها البنكية وغيرها من الجهات.

اكتشاف التخفيضات الوهمية

وفي وقت سابق أوضحت وزارة التجارة أنه بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”، وذلك تزامناً مع تخفيضات اليوم الوطني.

وأكدت وزارة التجارة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.