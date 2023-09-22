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فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان

عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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شهدت سماء مدينة تبوك، اليوم الجمعة، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ 93.

وقدمت 15 طائرة عروضًا جوية متنوعة؛ تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

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ارتدت حلتها الخضراء

يذكر أن مدينة تبوك ارتدت حلتها الخضراء بالكامل وتوشحت المباني والشوارع والميادين باللون الأخضر منذ مساء أمس احتفالًا بيوم الوطن الثالث والتسعين، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “نحلم ونحقق”.

واكتست مختلف المباني الحكومية باللون الأخضر المضيء، وسطعت أنوارها فرحًا بهذه المناسبة الغالية، كما اكتست بعض معالم تبوك المعروفة باللون الأخضر مثل ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وبوابة تبوك وغيرها من الشوارع والميادين.

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