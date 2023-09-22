تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
شهدت سماء مدينة تبوك، اليوم الجمعة، عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ 93.
وقدمت 15 طائرة عروضًا جوية متنوعة؛ تعبيرًا واحتفاءً بهذه المناسبة الغالية فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
يذكر أن مدينة تبوك ارتدت حلتها الخضراء بالكامل وتوشحت المباني والشوارع والميادين باللون الأخضر منذ مساء أمس احتفالًا بيوم الوطن الثالث والتسعين، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “نحلم ونحقق”.
واكتست مختلف المباني الحكومية باللون الأخضر المضيء، وسطعت أنوارها فرحًا بهذه المناسبة الغالية، كما اكتست بعض معالم تبوك المعروفة باللون الأخضر مثل ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وبوابة تبوك وغيرها من الشوارع والميادين.