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ضمن احتفالات اليوم الوطني

عروض جوية وتشكيلات بحرية تجذب أنظار المتنزهين بالخبر

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
عروض جوية وتشكيلات بحرية تجذب أنظار المتنزهين بالخبر
المواطن - واس

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استمتع أهالي ومقيمي وزوار المنطقة الشرقية اليوم، بمشاهده صقور ومقاتلي القوات الملكية السعودية وهم يقدمون عروضهم الجوية وتشكيلاتهم الفنية احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وسط أجواء من الإثارة والإعجاب في سماء الواجهة البحرية بمحافظة الخبر.

احتفالات اليوم الوطني

وشاركت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضمن احتفالات اليوم الوطني، من خلال استعراض آلياتها المتنوعة والزوارق والحوامات في مسيرة بحرية، بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر.

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وجذبت عروض الطائرات والتشكيلات الاستعراضية وعروض الألوان التي قدمها الصقور واستعراضات قيادة حرس الحدود أنظار المتنزهين من كبار وصغار وهم يشاركون في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وستتواصل فعاليات العروض الجوية غداً بمحافظة الخبر، ويوم السبت القادم في محافظة حفر الباطن، لمشاركة المواطنين فرحتهم باليوم الوطني.

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