عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا

قدمت القوات الجوية عروضًا جوية مذهلة في معرض أثينا الدولي للطيران 2023.

طائرتان تايفون

وقالت وزارة الدفاع في منشور عبر منصة إكس: القوات الجوية تقدم عروضًا جوية بطائرتين من نوع تایفون وطائرات فريق الصقور السعودية في معرض أثينا الدولي للطيران 2023.

عروض مذهلة

ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة توثق العروض المذهلة في سماء أثينا، خلال فعاليات معرض أثينا الدولي للطيران 2023.