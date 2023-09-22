إحصائية سلبية لـ النصر قبل مواجهة الأهلي عروض ومسيرات عسكرية في الرياض بمناسبة اليوم الوطني 93 عروض اليوم الوطني من البيتزا حتى السيارات الاتحاد السعودي يعتمد تعيين الأحمري في لجنة الحكام الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين جيسوس يتسبب في غضب الجماهير من الإدارة إزالة عربات الفود ترك من منتزهات حفر الباطن سماء السعودية تشع بالألعاب النارية ومسارحها تصدح بالمعزوفات الوطنية السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان محمد بن راشد : مقابلة محمد بن سلمان عكست قوة الإنجاز في السعودية
شهدت مدينة الرياض عروضًا ومسيرات عسكرية ضمن فعاليات عز الوطن 2 بمشاركة قطاعات أمنية مختلفة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
وقد انطلقت الفعاليات اعتباراً من يوم أمس الخميس 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، وتتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه، وتتضمن عروضاً عسكرية وفنية مزجت بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.
شاهد.. عروض ومسيرات عسكرية ضمن فعاليات "عز الوطن 2" في #الرياض بمشاركة قطاعات أمنية مختلفة#نحلم_ونحقق
عبر:@h_mmoood pic.twitter.com/fYwzr9D1Oy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 22, 2023