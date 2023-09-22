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ضمن فعاليات عز الوطن 2

عروض ومسيرات عسكرية في الرياض بمناسبة اليوم الوطني 93

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
عروض ومسيرات عسكرية في الرياض بمناسبة اليوم الوطني 93
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة الرياض عروضًا ومسيرات عسكرية ضمن فعاليات عز الوطن 2 بمشاركة قطاعات أمنية مختلفة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

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وقد انطلقت الفعاليات اعتباراً من يوم أمس الخميس 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، وتتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه، وتتضمن عروضاً عسكرية وفنية مزجت بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.

 

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