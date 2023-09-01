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حال وقعت أي استفزازات أو حوادث خطيرة على الحدود

عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام أن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، هدد بأن سلطات بلاده بالتعاون مع شركائها في دول البلطيق، قد تعزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل، في حال وقوع حوادث خطيرة على الحدود.

استفزازات أو حوادث خطيرة

وأضاف كامينسكي: في حال وقعت أي استفزازات أو حوادث خطيرة على حدودنا، فإننا سنعمد بالشراكة مع حلفائنا في دول البلطيق إلى إغلاق جميع المعابر التي تربط بيلاروس بدول الاتحاد الأوروبي، لعزلها بشكل كامل، وفقًا لما نقلته صحيفة Wprost.

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قوات فاغنر

وأردف كامينسكي أنه يقصد المعابر التي لا تزال تعمل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والركاب والبضائع.

وفي وقت سابق، طالب وزراء داخلية كل من بولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بسحب قوات شركة فاغنر العسكرية الخاصة من الأراضي البيلاروسية.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قد أكد في أغسطس الماضي أن مقاتلي فاغنر في بيلاروس ينقلون الخبرة إلى جيش بلاده وقواته الخاصة مجانًا.

وأعلن نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا قد تغلق خطوط السكك الحديدية التي تربطها مع بيلاروس.

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