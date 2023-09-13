طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه الصين تلمح إلى مشكلات أمنية في هواتف أيفون شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية مليون قطة ضالة يثيرون الرعب بشوارع نيويورك عشرات القتلى والمصابين في حريق بمبنى سكني بفيتنام معرض الدفاع العالمي يعلن حجز كامل المساحة المخصصة للعرض في نسخته الثانية حارس التعاون يتصدر قائمة مميزة أعمار المصابين بالجلطات في السعودية ما بين 30 و40 عامًا الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، سقوط عشرات القتلى في حريق اندلع ليل الثلاثاء-الأربعاء في مبنى سكني في هانوي.
وتحدث شاهد عيان عن محاولة إنقاذ صبي بإلقائه من النافذة وسماع صرخات الضحايا في الداخل.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّه تمكن أكثر من مئة شخص من الفرار بمساعدة خدمات الإنقاذ ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصاً، بينهم عشرات القتلى.
وذكر موقع صحيفة فيتتايمز الحكومية أن ثلاثة أطفال بين القتلى.
ووفقًا لشهود عيان فقد اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (17:00 ت غ).
وأبانت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام في فيتنام نيراناً تلتهم جزءاً كبيراً من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكني في العاصمة هانوي.
كما أظهرت صور من موقع الحادث، ألسنة النار والدخان تتصاعد من الشرفات المغلقة بقضبان حديدية، وفقًا لوكالة فرانس برس.