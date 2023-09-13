عشرات القتلى والمصابين في حريق بمبنى سكني بفيتنام

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، سقوط عشرات القتلى في حريق اندلع ليل الثلاثاء-الأربعاء في مبنى سكني في هانوي.

محاولة إنقاذ صبي

وتحدث شاهد عيان عن محاولة إنقاذ صبي بإلقائه من النافذة وسماع صرخات الضحايا في الداخل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّه تمكن أكثر من مئة شخص من الفرار بمساعدة خدمات الإنقاذ ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصاً، بينهم عشرات القتلى.

وذكر موقع صحيفة فيتتايمز الحكومية أن ثلاثة أطفال بين القتلى.

مكوّن من 10 طوابق

ووفقًا لشهود عيان فقد اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (17:00 ت غ).

وأبانت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام في فيتنام نيراناً تلتهم جزءاً كبيراً من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكني في العاصمة هانوي.

كما أظهرت صور من موقع الحادث، ألسنة النار والدخان تتصاعد من الشرفات المغلقة بقضبان حديدية، وفقًا لوكالة فرانس برس.