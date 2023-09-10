عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عرض مسرحية شقة لندن، خلال الفترة من 14- 16 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات جولة المملكة.

أجواء كوميدية

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: استمتع بأجواء مليئة بالضحك في مسرحية شقة لندن، وعيش لحظات كوميدية مع النجم طارق العلي ونخبة من النجوم ضمن فعاليات جولة المملكة.

ولفتت منصة عيشها إلى أن المسرحية من المقرر عرضها خلال الفترة من 14- 16 سبتمبر 2023، بمسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية – بإدارة التعليم وادي الدواسر، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية –اضغط هنا-.

منصة عيشها وزيارات بالملايين

شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.