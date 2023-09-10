Icon

رباعية اليابان تُطيح بـ هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا Icon 3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر أبشر Icon بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم Icon أعضاء الزمالك يحطمون صورة مرتضى منصور Icon 2122 وفاة و2421 مصابًا حصيلة ضحايا زلزال المغرب Icon عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر Icon الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة Icon انطلاق القناة الثقافية في اليوم الوطني الـ93 بخريطة برامج مميزة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
تعرض خلال الفترة من 14-16 سبتمبر

عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عرض مسرحية شقة لندن، خلال الفترة من 14- 16 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات جولة المملكة.

أجواء كوميدية

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: استمتع بأجواء مليئة بالضحك في مسرحية شقة لندن، وعيش لحظات كوميدية مع النجم طارق العلي ونخبة من النجوم ضمن فعاليات جولة المملكة.

قد يهمّك أيضاً
8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب

8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب

أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

ولفتت منصة عيشها إلى أن المسرحية من المقرر عرضها خلال الفترة من 14- 16 سبتمبر 2023، بمسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية – بإدارة التعليم وادي الدواسر، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية –اضغط هنا-.

منصة عيشها وزيارات بالملايين

شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎