عطل بلعبة ملاهٍ يترك ركابها معلقين في الهواء لمدة 30 دقيقة

ظل عدد من زوار متنزه في كندا عالقين رأسًا على عقب لمدة 30 دقيقة تقريبًا، بعد تعرض لعبة ملاهٍ لعطل مفاجئ، وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد رواد حديقة ملاهٍ، لحظة الرعب؛ حيث بدا الركاب في حالة ذعر، بينما كانوا يتدلون عشرات الأقدام في الهواء.

ووقع الحادث في متنزه ووندرلاند الترفيهي في فوغان الساعة 10.40 مساءً يوم السبت الماضي، وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الكندية، قالت مدينة الملاهي: إن رحلة لعبة لمبرجاك انقلبت مع وجود ركاب على متنها. وقالت الحديقة في البيان: إن موظفي الصيانة استجابوا، وتم إيقاف الرحلة بحلول الساعة 11:05 مساءً.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن سلطات الحديقة قولها: “أبلغ ضيفان عن آلام في الصدر وتم علاجهما في المركز الصحي بالحديقة قبل إطلاق سراحهما دون الحاجة لمزيد من الرعاية الطبية”. وأضافوا أن “سلامة ضيوفنا هي دائمًا أولويتنا الأولى”. بينما ظلت اللعبة متوقفة أمس الأحد.

كان سبنسر باركهاوس البالغ من العمر 11 عامًا وشقيقته ماكنزي البالغة من العمر 15 عامًا من بين الركاب الذين علقوا في وضع لا يحسدون عليه. وفي حديثهما إلى سي بي سي نيوز، قالا: إنه عندما توقفت الرحلة لأول مرة، افترضا أن ذلك كان جزءًا من التجربة. لكنهما أدركا أخيرًا أن هناك خطأ ما عندما بدأت سيارات الإسعاف تتجمع تحتهم. وقال سبنسر باركهاوس: “كنت أشعر فقط، متى سنهبط؟ هل سنهبط يومًا ما؟”.

وأضاف: “كان لا يزال يتعين على الرحلة أن تنتهي. لذلك استمرت الرحلة وكنا جميعًا نقول: لا، من فضلك، لا أريد أن أنقلب مرة أخرى”.

روت جريس بيكوك، مديرة الاتصالات في حديقة ووندرلاند، الحدث وأوضحت أنه تم نشر أطقم الصيانة والإنقاذ لإصلاح المشكلة وإخلاء الرحلة بأمان. وقال بيكوك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Yahoo Canada: “استجاب فريق صيانة المتنزه بسرعة، وتم إيقاف الرحلة بحلول الساعة 11:05 مساءً”، و”تم تفريغ الضيوف بأمان”.

