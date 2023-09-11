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سيبقى وفدنا في الهند لحين اتخاذ ترتيبات بديلة

عطل فني يؤخر إقلاع طائرة رئيس الوزراء الكندي من الهند

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
عطل فني يؤخر إقلاع طائرة رئيس الوزراء الكندي من الهند
المواطن - فريق التحرير

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أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الأحد، أن مغادرة رئيس الوزراء للهند تأجلت بعد أن واجهت الطائرة التي كان يستخدمها وباقي أعضاء الوفد الكندي مشكلات فنية.

مشكلات فنية

وكان من المقرر أن يغادر ترودو، الذي حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

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وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بالقول: عند مغادرتنا إلى المطار، أبلغتنا القوات المسلحة الكندية أن (الطائرة) ‘سي إف سي 001’ تواجه مشكلات فنية.

ترتيبات بديلة

وأردف هذه المسائل لا يمكن حلها الليلة، وسيبقى وفدنا في الهند لحين اتخاذ ترتيبات بديلة.

ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات التي تواجهها الطائرة.

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