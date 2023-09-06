عطل يضرب منصة X

واجه بعض المستخدمين مؤخرًا مشاكل في تطبيق X

ونشر الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على منصة x قائلاً: يواجه بعض المستخدمين مشاكل في تطبيق X

ولم يصدر بيان من المنصة للتوضيح حتى الآن