عطل يضرب منصة X

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واجه بعض المستخدمين مؤخرًا مشاكل في تطبيق X
ونشر الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على منصة x قائلاً: يواجه بعض المستخدمين مشاكل في تطبيق X
ولم يصدر بيان من المنصة للتوضيح حتى الآن