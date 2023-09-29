عطل يضرب نظام شبكة مراقبة الحركة الجوية باليابان

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أكدت وزارة النقل اليابانية، أن عطلًا ضرب نظام شبكة مراقبة الحركة الجوية، اليوم الجمعة؛ مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية، في أجزاء كبيرة من اليابان.
وبحسب بيان الوزارة، فإن المشكلة بدأت صباح اليوم في مركز مراقبة الحركة الجوية بمنطقة طوكيو؛ مما أدى إلى فرض قيود على المغادرة في المطارات، وفقًا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
ولفتت الوكالة اليابانية إلى أنه تم استعادة تشغيل النظام خلال نصف ساعة وتم رفع القيود بعد ذلك، ولكن رغم ذلك تأثر بعض الرحلات الجوية.
بدورها.. ذكرت شركة الخطوط الجوية اليابانية أن 12 من رحلاتها تأخرت لمدة تصل إلى 28 دقيقة؛ مما أثر على حوالي 1400 شخص.